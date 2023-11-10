Нижний Новгород, 10 ноября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде начал свою работу Международный форум волонтёров Победы, где собрались лучшие добровольцы сферы сохранения исторической памяти со всей России и зарубежных стран, сообщила ИА Регнум пресс-служба форума.

Пресс-служба форума «Волонтёры Победы»

«Каждый из вас занимается важным, общественно значимым делом, вносит свой вклад в сбережение памяти о Великой Отечественной войне, её героях, занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, противостоит фальсификации исторической правды», — обратился к участникам форума первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он отметил, что волонтёры оказывают поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции и их семьям, заботятся о памятных местах и воинских захоронениях.

Особые слова благодарности Кириенко адресовал представителям зарубежных стран, присутствующим на форуме.

«Вы являетесь хранителями истории, борцами за правду за рубежом, где в последнее время появляется все больше примеров того, как переписывается наша общая история. Вы не боитесь говорить и отстаивать истину, проводить памятные мероприятия в честь тех, кто боролся и борется с нацизмом», — подчеркнул он.

Пресс-служба форума «Волонтёры Победы»

Как отметили в пресс-службе форума, 200 лучших добровольцев в возрасте от 18 лет обсудят вопросы патриотизма, любви к Родине, гордости за достижения страны, специальной военной операции, поддержки участников СВО и сохранения памяти о подвигах современных героев, культурной идентичности, лидерства, компетенций добровольцев и их личностное развитие.

Также участники форума разработают форматы мероприятий, посвящённых юбилейным датам по освобождению оккупированных нацистами территорий Советского Союза и европейских стран в 1944 году и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня команда «Волонтёров Победы» насчитывает более 700 000 добровольцев в каждом регионе нашей страны и 59 странах мира. Отдельное спасибо ребятам из четырёх возвращённых регионов, которые также приехали на форум», — заявила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

По её словам, основная задача форума — не только подвести итоги за этот год, но и дать старт подготовке волонтёров к сопровождению мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба форума «Волонтёры Победы»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также поприветствовал участников форума, приехавших в регион, и отметил их вклад в сохранение исторической памяти.

«Именно 8 лет назад началась история организации, переродившейся из Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы, который был поддержан президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. За этот срок было сделано столько добрых и полезных дел, что сейчас мы с гордостью говорим: «Волонтёры Победы» — это самая крупная команда, занимающаяся сохранением исторической правды о героях нашей страны», — сказал он.

Также на форуме планируется подведение итогов всероссийской акции «Красная гвоздика» и награждение финалистов Международной премии «Готов к Победам», традиционно проводимой Волонтёрами Победы.

Мероприятие проходит с 9 по 12 ноября.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в очередной раз состоялся «Диктант Победы». Впервые он прошёл на шести иностранных языках. В акции, которую организует «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и ряд общественных организаций, участие могли принять россияне, а также носители сербского, испанского, китайского, английского, немецкого и французского языков, проживающие более чем в 40 странах мира.