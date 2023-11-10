Москва, 10 ноября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Выявленные в Москве три случая заражения штаммом коронавируса «Пирола» являются завозными. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

Максим Богодвид/РИА Новости

По её словам, первый случай был зафиксирован 3 ноября, при этом материал был отобран 26 октября, в самый первый день заболевания у человека, который прибыл из Турции.

«Второй случай — то же самое: человек, который приехал из Турции, но перед этим побывал и в Германии. Ну и третий случай тоже связан с путешествием за пределы родной страны», — сообщила Попова, отметив, что это неизбежно при такой миграционной активности.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о начале новой волны заболеваемости коронавирусом в России. Она рассказала, что большее распространение получает новый штамм «Пирола». При этом глава ведомства сообщила, что Роспотребнадзор не требует и не предлагает прививаться от COVID-19 в этом сезоне.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков высказал мнение о том, что новый штамм коронавируса «Пирола» существенно отличается от предыдущих подвидов «Омикрона», поэтому вакцинация становится менее эффективным методом защиты, однако полностью отказываться от неё не стоит определённым категориям граждан.