Москва, 10 ноября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Советский космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарёва, которая была дублёром первой женщины в космосе Валентины Терешковой, умерла в возрасте 90 лет, сообщила 10 ноября пресс-служба «Роскосмоса» на своём сайте.

Машков Юрий/ТАСС Валентина Пономарева

«В среду, 8 ноября 2023 года, на 91-м году жизни скончалась космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарёва, которая была вторым дублёром Валентины Терешковой», — сказано в сообщении.

В «Роскосмосе» уточнили, что прощание с ней состоится в субботу, 11 ноября 2023 года, в 12:00 мск в Доме космонавтов Звёздного городка. Похороны пройдут на кладбище деревни Леониха в Московской области.

Валентина Пономарёва родилась 18 сентября 1933 года в Москве, окончила Московский авиационный институт по специальности инженера-механика жидкостных ракетных двигателей и 1962 году была зачислена на должность слушателя-космонавта 2-го отряда Центра подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР.

После окончания общекосмической подготовки она была переведена на должность космонавта 1-го отряда и начала подготовку по программе первого женского космического полёта на космическом корабле «Восток-6» в группе вместе с Валентиной Терешковой, Ириной Соловьёвой и Жанной Ёркиной. В июне 1963 года Пономарёва стала вторым дублёром пилота «Востока-6» Терешковой.