Донецк, 10 ноября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил фельдшера ВСУ Виталия Матвиенко, который участвовал в расстреле шести мирных жителей Мариуполя, к 30 годам колонии строгого режима. Об этом 10 ноября сообщили в прокуратуре республики.

Кадр из видео

«С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Матвиенко к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

37-летний Матвиенко признан виновным в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, а также жестоком обращении с мирным населением.

В суде было установлено, что 29 марта 2022 года Матвиенко вместе с другими украинскими военнослужащими получил приказ командира расстрелять из автомата легковой автомобиль, в котором была семья. В результате женщина скончалась на месте, мужчина получил тяжёлое ранение и смог скрыться вместе с сыном.

Через два дня они расстреляли из автоматов колонну из трёх автомобилей, на зеркалах которых были белые ленты, обозначающие их принадлежность к гражданскому транспорту. В результате пятеро мирных жителей скончались на месте, двое мужчин смогли скрыться.

В отношении его подельников ранее уже были вынесены приговоры.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Верховный суд ДНР приговорил украинского снайпера Игоря Клещунова, застрелившего четырёх жителей Мариуполя, к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещённых методов в вооружённом конфликте и убийстве двух и более лиц.

31 октября Верховный суд ДНР вынес приговор трём военнослужащим Национальной гвардии Украины: помощнику пулемётчика Денису Залевскому, стрелку Евгению Кирису и помощнику гранатомётчика Богдану Кашпруку за убийства мирных жителей в Мариуполе. Им назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Следствие установило, что они расстреляли три автомобиля с находившимися в них десятью мирными гражданами, четверо из которых скончались на месте.