Вашингтон, 10 ноября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Несмотря на усилия западных стран по расширению своего влияния в Центральной Азии, визит президента России Владимира Путина в Астану продемонстрировал его уверенность в отношениях с соседями и союзниками в регионе. Такое мнение высказала журналистка американского телеканала CNBC Холли Элиатт.

Павел Бедняков / Пресс-служба президента России / ТАСС

Взгляд американского журналиста

По мнению Элиатт, Путин дал понять, что Россия будет стоять до конца в вопросе поддержания связей с государствами Центральной Азии и своевременно реагировать на действия Запада по укреплению своего влияния в регионе, который традиционно считался «сферой влияния России».

Журналистка также отметила, что Москва по-прежнему находится в надёжной позиции, взаимодействуя со всеми странами СНГ в политических и экономических сферах.

Визит в Казахстан

Владимир Путин прилетел в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Главы государств приняли участие в работе форума межрегионального сотрудничества, а также провели переговоры. Во время встречи лидеры обменялись мнениями по региональным и международным проблемам. По итогам визита был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление к десятилетию подписания Договора между РФ и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве. По словам российского лидера, переговоры с президентом Казахстана прошли в деловом ключе и были весьма результативными.

Развитие отношений России с другими странами Центральной Азии

Россия успешно реализует разнообразные проекты со всеми странами Центральной Азии. Так, 7 октября президенты России, Казахстана и Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В конце 2022 года правительство России заявило о готовности наращивать торгово-экономическое, проектное и инвестиционное сотрудничество с ближайшими соседями, в том числе с Узбекистаном. Тогда кабмин сообщил, что по итогам прошлого года Россия стала главным торговым партнёром Узбекистана с долей около 18%. Для сохранения положительной тенденции страны будут запускать новые совместные проекты, в том числе в сферах машиностроения, фармацевтики, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства. Кроме того, Россия успешно взаимодействует с Таджикистаном в духе стратегического партнерства, реализуя свыше 30 совместных проектов на сумму более 100 миллиардов рублей. Также Россия и Киргизия в течение ближайших четырёх лет намерены реализовать несколько совместных проектов в сфере гидроэнергетики, в том числе план по проектированию и строительству ГЭС в республике.

Запад проникает в Центральную Азию

Запад давно пытается продвигать свои интересы в Центральноазиатском регионе. Так, ещё в 2015 году был создан формат «C5+1», когда президентом США был Барак Обама. Площадку использовали для контактов на уровне внешнеполитических ведомств. В сентябре этого года президент США Джо Байден провёл встречу лидеров государств среднеазиатского региона в Нью-Йорке. Тогда в Кремле заявили, что спокойно отнеслись к данной встрече. Отметив, что у стран Азии, разумеется, есть свои отношения с США и это право этих стран проводить такие встречи. Также в Кремле сказали, что Москва внимательно отслеживает подобные встречи.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Москва не заинтересована в том, чтобы в Центральноазиатском регионе был создан плацдарм против России, как ранее это произошло с Украиной. По словам министра, Россия, как прямой сосед, а не «приехавшие из-за океана люди», вовсе не хочет, чтобы против неё под боком, в Центральной Азии, создали плацдарм.