Москва, 10 ноября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Россия действительно зависит от поставок высокотехнологичной продукции из ОАЭ, однако эта зависимость не критичная, и при необходимости РФ сможет создать новые цепочки поставок. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 ноября заявил Андрей Мастеров, ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, финансового университета при правительстве РФ.

Imre Solt Порт Джабаль-Али. ОАЭ

Ранее издание Bloomberg сообщило, что ОАЭ согласились ограничить реэкспорт в Россию европейских товаров двойного назначения. Аналогичные шаги анонсирует и Турция.

Как пояснил Мастеров, речь в первую очередь идёт о высокотехнологичной продукции, в частности о компьютерных чипах и прочих электронных компонентах.

«Вводя санкции, Запад надеялся повлиять на уязвимости российской экономики, одной из которых было отставание в производстве различных электронных комплектующих, — объяснил Мастеров. — Однако эти санкции не дали ожидаемого эффекта, так как Россия сумела обойти ограничения, стремительно наращивая потенциал военно-промышленного комплекса. Создаются новые логистические цепочки в обход тех, которые блокируются соответствующими санкционными мерами».

Кроме того, власти ОАЭ и Турции заинтересованы в сохранении хороших отношений не только с ЕС, но и с Россией. А стало быть, запрет на реэкспорт может оказаться формальным и на деле сопровождаться созданием новых каналов для обхода ограничений.

«Россия серьёзно зависит от поставок из Турции, которая играет важную роль в перестройке российской логистики, нацеленной на обход санкций. Поэтому, если Турция последует примеру ОАЭ, то это на первом этапе создаст для России некоторые сложности. Некоторые проекты встанут, а реализация других затянется. Однако Турция в ещё большей степени, чем ОАЭ, заинтересована в сохранении и развитии отношений с РФ, в том числе в торгово-экономической сфере, и вряд ли захочет расставаться с таким выгодным партнёром», — сказал Мастеров.

В свою очередь, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова обратила внимание, что в последнее время западные страны начали тщательно отслеживать логистику экспортируемых из США и Европы товаров. Поэтому посредникам (а для России ключевыми оказались Турция и ОАЭ) оказалось важно самим не попасть под санкции. В то же время для России крайне важно получать отдельные виды микропроцессоров, плат, а также контроллеров, используемых сегодня во всём промышленном оборудовании.

В то же время Новикова полагает, что Турция хотела бы сохранить позицию хаба для российской экономики, получая дополнительные финансовые преференции от той ситуации, в которой оказалась Россия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению исполнительного директора Европейского союза, на которого сослался Bloomberg, ОАЭ согласились ограничить реэкспорт в Россию «чувствительных» товаров. Такие шаги, как полагают в ЕС, будут означать победу союзников Украины.

До этого, летом 2023 года, стало известно, что в рамках 11 пакета санкций власти ЕС ввели механизм запрета на экспорт технологий в третьи страны для предотвращения их реэкспорта в Россию. При этом уточняется, что вводить ограничения против третьих стран будут только в том случае, если не удастся добиться соблюдения антироссийских санкций иными способами.

При этом ещё осенью 2022 года власти Турции заверили ЕС, что их страна не занимается реэкспортом товаров, запрещённых Западом к ввозу в Россию.