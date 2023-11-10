Москва, 10 ноября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Уехавшая из России в США актриса Мария Машкова сообщила своим поклонникам, что теперь она новый человек — Маша Машкова, а ранее была Мария Владимировна Машкова. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

Кадр из видео

«Сменила имя (раньше Мария Владимировна Машкова), а теперь — новый человек: Маша Машкова», — написала актриса, добавив, что стала гражданкой США.

Как передавало ИА Регнум, звезда российских сериалов «Не родись красивой» и «Лапси» Машкова сразу после начала спецоперации переехала вместе с супругом и дочерями в США, оттуда стала активно критиковать Россию.

Актриса успела сняться в ряде эпизодов в сериале «Операция «Престол» о работе советских контрразведчиков во время Великой Отечественной войны, но затем сцены были пересняты с актрисой Татьяной Арнтгольц. Позже Машкова заявила, что её не увольняли из сериала «Операция «Престол», а она сама решила прекратить сниматься в нём.

Отец актрисы, российский актёр и режиссёр, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков,выступил в поддержку спецоперации, он поддерживал присоединение Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей к России. Актёр посещал госпиталь Екатеринбурга, где проходят лечение раненые бойцы СВО.