Париж, 10 ноября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Заявления французских властей о якобы причастности России к инциденту с появлением звёзд Давида на зданиях в Париже возмутительны. Они направлены на дальнейшее ухудшение отношений двух стран, заявил российский посол во Франции Алексей Мешков 10 ноября журналистам.

Christoph Soeder/Global Look Press

Ранее портал RRN опубликовал снимки парижских зданий с появившейся на них еврейской религиозной символикой — звёздами Давида. МИД Франции на фоне инцидента обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела и «создании напряжённости».

«Сделанные вчера МИД Франции заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», — сказал Мешков после церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса.

Он отметил, что французская сторона не обращалась к представителям России за разъяснениями и не удосужилась провести расследование. Кроме того, в этом деле появились фигуранты совсем не российского происхождения.

В посольстве России осудили «безосновательные попытки Парижа выискивать «российский след» в событиях, не связанных с Россией, и огульно обвинять её, чтобы дискредитировать.

Звёзды Давида появились на жилых домах в Париже 31 октября. Ранее в стране увеличилось число проявлений антисемитизма. По подозрению в нанесении символики задержали мужчину и женщину из Молдавии, их решено было депортировать.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в Берлине звёзды Давида стали появляться на домах евреев. Представители еврейской общины рассказали, что стали опасаться за свою жизнь, так как уже были случаи угроз и нападений на улицах.