Челябинск, 10 ноября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. В селе Радиомайка Челябинской области 15-летняя девочка уцелела при пожаре благодаря кошке по кличке Соня, сообщила 10 ноября пресс-служба челябинского МЧС в своём Telegram-канале.

МЧС России по Челябинской области

В материале говорится, что в установленном на кухне электросчётчике произошло короткое замыкание, начался пожар, взрослых дома не оказалось, а дочь хозяев спала в своей комнате и не заметила, что на кухне уже бушует пламя. Кошка же изо всех сил стала скрестись в дверь комнаты и сумела разбудить её.

Обнаружив сильное задымление, подросток с кошкой на руках успела выскочить в окно, ни девочка, ни кошка не пострадали.

Как передавало ИА Регнум, аналогичный случай произошёл в Саратове в 2022 году. На первом этаже загорелась квартира. Хозяин жилища успел выбежать и предупредить соседей об эвакуации. Вскоре прибыли пожарные. К спасателям с просьбой кинулся хозяин горевшей квартиры. В доме остался его кот. Пожар площадью 2 кв. метра потушили. Животное с судорогами нашли лежащим в углу. Кота вынесли на свежий воздух и 20 минут откачивали, его удалось спасти.

По словам хозяина, питомец по кличке Пузик спас ему жизнь. Мужчина уснул с работающим телевизором. В какой-то момент кот начал кусать мужчину за руку и мяукать. Когда он проснулся, то увидел горящий телевизор и наполненную дымом квартиру. Мужчина сразу выскочил из дома, забыв своего спасителя.