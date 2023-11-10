Москва, 10 ноября, 2023, 16:34 — ИА Регнум. На Всемирный день шопинга и Чёрную пятницу, когда онлайн‑площадки устраивают самые масштабные распродажи, «МегаФон» предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок, обнулив стоимость трафика на десять популярных торговых платформ, сообщили в пресс-службе «МегаФона».

freepik.com «МегаФон» обнулит стоимость трафика в крупнейших интернет-магазинах

В ноябре проходят главные распродажи года: 11-го числа в ознаменование Всемирного дня шопинга и в последний уикэнд ноября — на Чёрную пятницу. Распродажи устраивают большинство офлайн и онлайн магазинов по всей стране. В этот период мобильный трафик на сетях оператора возрастает на 62% в сравнении со средним уровнем с января по октябрь, а 11 ноября абоненты «МегаФона» расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре.

В период ноябрьских распродаж и предновогодней гонки за подарками «МегаФон» откроет безлимитный доступ к онлайн-площадкам на четыре дня — 11 ноября, а затем с 24 по 26 ноября. Обнуление стоимости трафика произойдёт автоматически у всех клиентов с положительным балансом счёта.

«В ноябре многие выбирают подарки близким на Новый год. Мы решили сделать этот процесс более размеренным: в период самых масштабных распродаж можно будет выбирать подарки хоть целый день с интернетом от «МегаФона», — отметил коммерческий директор компании Павел Тулубьев. — Нашим абонентам не нужно будет считать гигабайты — мы даем им бесплатно мобильный интернет для покупок в самых популярных интернет-магазинах. Обнуление стоимости трафика сделает онлайн-шопинг приятнее».