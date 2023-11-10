Москва, 10 ноября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. В Москве предстоящие выходные будут тёплыми и дождливыми, но на следующей неделе заметно похолодает. Об этом 10 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА Регнум

Он отметил, что до середины будущей недели погоду будет определять атлантический воздух, за счёт которого сохраняется достаточно тёплая погода. В воскресенье на столицу обрушатся интенсивные дожди.

До среды температура воздуха днём будет пять градусов выше нуля, ночью — на уровне 2–4 градусов тепла.

Вильфанд рассказал, что с четверга ожидается резкое похолодание. Во второй половине недели воздушные массы будут приходить с севера-востока, будет резкое изменение погоды.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября Вильфанд заявил, что в Москве ожидается крупный циклон с сильными дождями. В воскресенье к столице подойдёт глубокий циклон. В понедельник осадки продолжатся, их будет много. По его словам, до конца текущей недели осадков ожидать не стоит, а температура будет держаться на уровне 5–7 градусов. Он добавил, что о снеге можно забыть на ближайшие пять-семь дней.