Краснодар, 10 ноября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Минсельхоз Краснодарского края и Минсельхозпрод Республики Беларусь создали рабочую группу по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, группа создана по итогам переговоров губернатора края Вениамина Кондратьева с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко по совместной работе в различных отраслях экономики, в том числе в АПК.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Кубань и Беларусь создали рабочую группу для сотрудничества в области АПК

В состав рабочей группы вошли министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Сергей Бартош, представители Минсельхоза Кубани и Минсельхозпрода Республики Беларусь, научных центров и отраслевых организаций обеих сторон. В ходе первого заседания, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.

«В Краснодарском крае агропромышленный комплекс — ведущая отрасль экономики, — подчеркнул Федор Дерека. — В общероссийском производстве продукции АПК на долю региона приходится 10%. У нас работают ключевые российские научные центры по селекции и семеноводству, которые полностью закрывают потребность не только Кубани, но и других субъектов страны в семенах стратегических сельхозкультур. Мы готовы поставлять семена под запросы белорусских аграриев».

Сергей Бартош, в свою очередь, отметил, что белорусские предприятия проработают возможности поставки в регион оборудования для животноводческих ферм и премиксов. Также стороны договорились обмениваться опытом и проводить совместные исследования в части производства сои и подсолнечника, развивать сотрудничество в области племенного животноводства. По итогам встречи решено организовать очередной визит делегации Краснодарского края в Республику Беларусь.