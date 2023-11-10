Москва, 10 ноября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Россия вернётся на международную арену максимум через год. Об этом 10 ноября заявил бывший нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Заза Джанашия.

РИА Новости / Владимир Федоренко

«Жаль, что сейчас российские команды не выступают в международных соревнованиях. Но со временем всё вернётся, и Россия должна быть к этому готова. Надо ворваться — всех там рвать», — приводит его слова «Чемпионат.

По его словам, это произойдёт через полгода, максимум — через год.

В марте 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России от участия в международных соревнованиях. Кроме того, российские клубы не были допущены до еврокубков.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет, деградируют в результате политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. В такой ситуации создание параллельных спортивных структур является «неизбежным», сказал президент.