Москва, 10 ноября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — приостановки компенсации в полном объёме сбережений, помещённых во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года. Документ уже поступил на рассмотрение в Совет Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что объём средств, необходимых на погашение сбережений граждан, которые были переведены в целевые долговые обязательства РФ, 2024 году составят 61,8 трлн рублей, в 2025 году — 64,2 трлн рублей, а в 2026 — 66,8 трлн рублей. Финансовая оценка была произведена с учётом общего объёма гарантированных сбережений в 345,54 млрд рублей.

Документ был внесён правительством на рассмотрение Госдумы в сентябре в сопутствие к проекту федерального бюджета на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов. Его вступление в силу будет перенесено «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля». Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года.

Как возникла проблема и пути её решения

Согласно данным Банка России, общий объём вкладов в СССР на 1 января 1991 года составил 220 млн рублей. В январе 1991 года в рамках денежной реформы все вклады были заморожены, а гражданам разрешили снимать со счетов менее 500 рублей в месяц. Когда сбережения разморозили, они потеряли прежнюю покупательную способность. По разным подсчётам, в конце 1991 года она составила только 2–6% от той, что фиксировали перед заморозкой.

Закон от 1995 года гарантировал восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещённых во вклады Сбербанка России. Речь также шла о вкладах по договорам личного страхования и вкладах в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. Тогда было принято решение о том, что восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.

Стоимость одного долгового рубля определяется на основании изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости такого набора. Мера применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

Вместо полной компенсации возможен частичный возврат средств. В конце 2009 года правительство приняло постановление, которое закрепило трёхкратную компенсацию для всех вкладчиков 1945 года рождения и старше и двукратную — для тех, кто родился после 1946 года.

В Госдуме в октябре подготовили предложения по компенсации советских вкладов. В частности, предлагается начать выплаты с россиян 78-летнего возраста и старше, что может обойтись бюджету в 7,3 млрд рублей.

Как заявлял член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин, рассматриваются также варианты бессрочной приостановки закона, обязывающего проводить выплаты, или признания его утратившим силу. Он отметил, что будет честным признаться, если государство окажется не в состоянии выполнить обязательства.

Незакрытый гештальд

С точки зрения доцента Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константина Ордова, в России компенсация банковских вкладов времён СССР — это незакрытый гештальт. Если проблему решать, то это позитивно скажется на доверии населения к банковской системе, уверен эксперт.

При этом он не исключил, что в результате «мы услышим вой частных инвесторов Сбера», которые будут жаловаться на то, что государство хочет компенсировать советские вклады за их счёт.

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович смотрит на ситуацию с сомнением. Он напомнил, что тема компенсации вкладов оживает в российском политическом поле с периодичностью в семь-десять лет. Правительство и Госдума дают понять, что никто не забыт, но потом эта тема постепенно затухает.

При этом депутаты не могут сказать, что государство никогда не выплатит эти компенсации, так как это чревато серьёзными электоральными потерями.

Тем не менее сама идея компенсации вкладов, по мнению Остапковича, нормальная, но в сегодняшних условиях труднореализуемая. Кроме того, ещё неизвестно, как отнесутся к таким инициативам Минфин и Сбербанк. Вдобавок есть вопросы к возрастной границе в «78+». Экономист обратил внимание, что в России есть немало людей, которые внесли деньги в Сбербанк ещё в советское время, но им сейчас намного меньше 78 лет.