Краснодар, 10 ноября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Пять миллиардов рублей направил Краснодарский край на поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Галась на встрече с начальником II управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, генерал-майором Александром Тулягановым.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«С первых дней спецоперации Краснодарский край по поручению губернатора Вениамина Кондратьева активно содействует Вооруженным силам России, — отметил Галась. — Особое внимание уделяем поддержке военнослужащих, добровольцев, мобилизованных и их семей». Как рассказал замгубернатора Краснодарского края, на эти цели из краевого бюджета за два года направили почти пять миллиардов рублей, в том числе призванным по частичной мобилизации предоставлено единовременных выплат на сумму почти 1,3 миллиарда рублей.

«В регионе реализуется весь спектр мер социальной поддержки семьям участников спецоперации, решаются их бытовые и иные вопросы», — подчеркнул Игорь Галась. Напомним, с 1 сентября на территории Краснодарского края также предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей для заключивших контракт с Министерством обороны РФ.

«Регион активно и на высоком уровне поддерживает мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — заявил Александр Туляганов.

«В рамках краевой акции «Своих не бросаем» было направлено свыше 95 миллионов рублей на закупку обмундирования и различного материального имущества для бойцов, — сообщил Галась — Краснодарский край является одним из флагманов по поддержке Вооруженных сил, наши земляки мужественно и героически выполняют все поставленные задачи».

В Краснодарском крае на постоянной основе продолжают помогать воинским частям в организации материально-технического обеспечения мобилизованных, а также реализуют комплекс мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. »На единовременную выплату детям мобилизованных, контрактников и добровольцев направлено более 350 миллионов рублей, — отметил заместитель губернатора Краснодарского края. — Также почти 90 миллионов рублей предусмотрено на санаторно-курортное лечение военнослужащих, дополнительно реализуются меры поддержки в области имущественных отношений, а также оказывается бесплатная юридическая помощь».