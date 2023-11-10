Рим, 10 ноября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» может приостановить действие контракта с бразильским нападающим Неймаром. Об этом сообщает итальянские спортивное издание ITASportPress.

Андрей Пронин ИА REGNUM

В публикации сказано, что руководство клуба планирует освободить место, чтобы зарегистрировать легионера в зимнее трансферное окно из-за прохождения лечения игрока после полученной травмы колена в матче отборочного турнира ЧМ-2026.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября во время матча с Уругваем Неймар столкнулся с де ла Крусом, рухнул на газон и схватился за колено. Чуть позднее стало известно, что бразилец прошёл клинические и визуализирующие обследования, которые подтвердили разрыв передней крестообразной связки и мениска в левом колене, из-за чего футболисту определили необходимость в хирургической операции.

Несколькими днями ранее девушку и новорождённую дочь Неймара пытались похитить неизвестные. Сообщалось, что около трёх часов ночи по местному времени трое грабителей ворвались в дом матери девушки футболиста. Преступники забрали драгоценности на общую сумму около $120 тыс., а также спрашивали у женщины о местонахождении девушки Неймара Бруны Бьянкарди и их новорождённой дочери.

Сам Неймар и Бьянкарди сообщили в соцсетях, что с ними и их дочерью всё в порядке. Один из преступников был задержан.

В августе этого года Неймар перешёл из французского «Пари Сен-Жермен» в футбольный клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Тогда сообщалось, что 31-летний бразильский футболист подпишет с клубом двухлетний контракт. При этом «Аль-Хиляль» заплатит ему около €160 млн за два сезона.

В 2017 году Неймар перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн, став самым дорогим футболистом мира. В составе ПСЖ он стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

3 августа в «Аль-Хиляль» перешёл бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» бразилец Малком. Он был куплен «Зенитом» в 2019 году в «Барселоне» за €40 млн.