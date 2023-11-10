Уфа, 10 ноября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. В Уфе сотрудник полиции ударил ножом в стопу коллегу, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл 9 ноября в общежитии факультета профессиональной подготовки Уфимского ЮИ МВД России. 24-летний младший сержант полиции поссорился с товарищем — 22-летним младший лейтенантом. В ходе стычки младший сержант ударил лежавшего на кровати коллеги ножом в левую стопу.

Пострадавшего доставили в больницу и после оказания необходимой помощи отпустили обратно.

По факту случившегося организована проверка.

12 октября ИА Регнум писало, что в Башкирии девятилетний мальчик ударил топором полицейского. Правоохранители прибыли для задержания его матери по подозрению в краже денежных средств с банковской карты.