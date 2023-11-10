Подольск, Московская область, 10 ноября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Специалисты исключили возможность террористического акта на месте обрушения моста через реку Пахра под Подольском. Об этом и. о. главы Подольского городского округа Григорий Артамонов сообщил 10 ноября в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм-канала

«По типу повреждений эксперты сразу исключили возможность террористического акта. Точные причины сейчас выясняются», — написал Артамонов.

Он отметил, что аварийный объект в деревне Кутьино осмотрели профильные специалисты и представители оперативных служб. Сам глава города тоже прибыл на место.

Губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву доложили о ЧП. Он поручил проверить все мосты в регионе. Пострадавшую женщину передали медикам, ей окажут всю необходимую помощь, добавил Артамонов.

По его словам, мост через Пахру передали на обслуживание Москвы после того, как в 2013 году изменились границы между субъектами. Ввиду важности объекта область приступит к восстановлению сразу после окончания следственных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября в Московской области обрушился пролёт моста на автодороге «Кутьино — Дубровицы». В момент обрушения по мосту двигался автомобиль, управлявшая им женщина получила травмы.

Проверку в связи с ЧП начала подмосковная прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.