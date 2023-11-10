Москва, 10 ноября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Летевший в Батуми самолёт авиакомпании Red Wings вернулся в Москву из-за технической проблемы. Об этом 10 ноября сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Alex Snow

По его данным, утром 10 ноября при выполнении полёта по маршруту Москва (Домодедово) — Батуми (Грузия) экипаж самолёта доложил о технической проблеме. В результате было принято решение о возврате на аэродром вылета в Москву.

По информации СМИ, из-за этого инцидента родители не смогли прилететь из Москвы на регистрацию брака дочери в Батуми. Невеста рассказала, что торжественная церемония из-за происшествия сорвалась.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября на Чукотке организовали поиски не вышедшего на связь самолёта Ан-2 с тремя людьми на борту. Борт выполнял рейс по маршруту Певек — Ас Полярный — Певек. Самолётом владеет компания «Стриж Авиа». По данным прокуратуры, воздушное судно перевозило груз из Певека в Полярный.

Позже стало известно, что пропавший самолёт был обнаружен. Два пилота и пассажир, находившиеся на борту, живы, по предварительной информации, они получили ранения различной степени тяжести.

Самолёт Airbus, следовавший рейсом из Сочи в Омск, 12 сентября вынужденно приземлился в поле в Новосибирской области. На его борту находились 159 человек, включая 23 детей, в результате инцидента никто не пострадал.

Росавиация после этого инцидента 27 сентября разослала пилотам российских авиакомпаний рекомендации по безопасности. Ведомство потребовало от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение пилотами «Общих правил подготовки к полётам», которые до этого утвердило Министерство транспорта.