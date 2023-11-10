Москва, 10 ноября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. 9 ноября на Дне региона в рамках международной выставки-форума «Россия» были представлены основные достижения Камчатского края в различных отраслях. Среди них достижения в рыбной отрасли, туризме, предпринимательстве и других сферах.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

«На выставке мы постарались сформулировать главные акценты, в числе которых то, что нам удаётся в нашей главной отрасли — рыболовстве — и мы показываем успехи наших рыбопромышленных компаний, которые применяют самые современные технологии», — сказал Владимир Солодов. Он добавил, что благодаря развитию судов, где кресло оператора становится похожим с пунктом управления космическими полётами, регион достигает успехов с точки зрения глубокой переработки рыбы и добавленной стоимости.

Кроме того, губернатор отметил достижения в сфере туризма. По его словам, туристических проектов становится все больше. «Хочется, чтобы молодые люди, которые задумываются над предпринимательством в сфере туризма, выбрали для себя Камчатку. И не важно, в каком регионе они живут или выросли. Это доступно и мы предоставляем всю линейку поддержки для этого», — подчеркнул он.

Также регион показал достижения в сфере промышленности и технологий с точки зрения судоремонта и судостроения, портовой деятельности и развития нашего города. «Петропавловск-Камчатский становится модным, привлекательным, современным. Он должен сам по себе привлекать молодёжь, удерживать ребят, для которых важной является возможность совмещения работы и занятий сёрфингом, спусками с вулканов, пробежками на беговых лыжах и т.д.», — пояснил Солодов. «Людей, для которых ценность жизни вблизи природы в сочетании с реализацией амбициозных проектов в непростых условиях, мы и хотим «зацепить» нашим стендом и дать им задуматься, что возможно Камчатка это есть их выбор и шанс в жизни», — добавил он.

Также глава региона отметил, что гордостью Камчатки является первозданная природа, которая больше всего привлекает людей на Камчатке. «При этом мы создаём качественные условия для жизни. За последние годы нам удалось очень сильно продвинуться в строительстве дорог, жилья», — прокомментировал он. На сегодняшний день завершается проект по созданию лучшего на Дальнем Востоке аэропорта и в следующем году он уже откроет свои двери. «Мы гордимся тем, что Камчатка становится всё более доступной и путешествие на полуостров сейчас доступно без преувеличения каждому жителю России. Но главная наша гордость — это люди, сильные и отзывчивые, те, кто ежедневно вкладывается в развитие нашего региона и мы хотим всем посетителям выставки показать портреты наших героев, которые делают Камчатку будущего уже сегодня», — добавил глава края.

Владимир Солодов открыл День региона на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. В торжественной церемонии открытия также приняли участие вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая и председатель Законодательного собрания региона Ирина Унтилова.

«Камчатка первая в стране встречает новый день. Это край восходящего солнца, как назвал его президент РФ Владимир Путин. Мы стараемся не только с географической точки зрения оправдывать это название, но и с точки зрения запуска новых трендов», — отметил губернатор. Он подчеркнул, что на выставке регион хочет запустить эстафету восходов и вдохновлять всю страну на новый день и передавать энергию, надежду, видение будущего и в целом мы хотим поделиться пониманием того, что Камчатка — это не просто заповедный край и уголок, где мечтает побывать каждый без исключения человек в России.

«Мы хотим, чтобы эта мечта стала реальностью. Камчатка — это передовой прогрессивный регион, который уже сегодня показывает, что можно быть успешным, делая ставку на зелёную экономику, на использование возобновимых водных биологических ресурсов, на туристический поток, который растёт с каждым годом, на наши естественные преимущества в виде географического положения», — заявил он. «Всем этим мы хотим показать, что Камчатка меняется, становится модной, интересной, привлекательной для жизни и профессиональной самореализации. Именно с этим посылом мы сегодня открываем тематические дни регионов России на выставке ВДНХ», — добавил Солодов.