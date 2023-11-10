Москва, 10 ноября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. На Украине ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов принимает ужасающий характер, есть риск попадания подобных отходов в Днепр и грунтовые воды. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 10 ноября на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер», — отметила Захарова.

Она сообщила, что общее количество отходов от переработки урановых руд на Приднепровском химическом заводе составляет 42 млн тонн, которые хранятся на площади около 600 га.

Дипломат подчеркнула, что существует высокая вероятность подмыва дамбы одного из хранилищ, находящегося в 800 метрах от Днепра и его притока Коноплянки. В результате в реку и грунтовые воды может попасть 12 млн тонн отходов. Кроме того, около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельскохозяйственные угодья.

По информации МИД, киевский режим не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов завода, что может привести к экологической катастрофе.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ совершили атаку на Энергодар 2 ноября. В Минобороны России сообщили, что средства ПВО перехватили девять беспилотников. В министерстве также обвинили украинскую сторону в попытке создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС.