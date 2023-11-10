Москва, 10 ноября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Костромские десантники уничтожили наблюдательный пункт и пехоту ВСУ на артёмовском направлении, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи мобильная бронегруппа гвардейского Костромского парашютно-десантного полка, действующая на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, практически вплотную приблизилась к позициям ВСУ и открыла огонь прямой наводкой.

«Десантники вели стрельбу короткими очередями с расстояния не более 500 метров, после чего выполнили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК «Фагот», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что корректировка огня осуществлялась при помощи квадрокоптера. В результате боевой работы личный состав и укрепления ВСУ были уничтожены.

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Как сообщало ИА Регнум, 21 октября советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные в зоне спецоперации развивают успех по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, продвижение вперёд идёт уже несколько недель.

Так складывается ситуация на купянском направлении, где у российских военных успех был ещё раньше, отметил советник главы республики. Также Гагин упомянул артёмовское направление, где сейчас российские военные имеют серьёзный успех.