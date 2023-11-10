Елец, Липецкая область, 10 ноября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. В городе Ельце Липецкой области задержана пенсионерка, пытавшаяся поджечь военкомат по указанию мошенников, сообщил 10 ноября источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно данным источника, в ночь на 10 ноября женщина облила и подожгла жидкостью для розжига окно первого этажа здания военного комиссариата в Ельце, её задержали инспекторы ДПС. Преступницей оказалась 60-летняя сторож местного лицея. В результате поджога ущерб зданию не причинен.

Задержанная призналась, что около месяца назад неизвестные позвонили ей по телефону и, представившись сотрудниками банка, оформили на её имя кредиты на сумму 600 тыс. рублей. Позднее ей позвонил «сотрудник следственного комитета» и сообщил, что её деньги находятся в военном комиссариате и предложил совершить поджёг здания.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября стало известно ещё о двух похожих случаях поджога военкоматов в Свердловской области. В Асбесте и Каменске-Уральском мошенники, представляясь сотрудниками Центрального банка РФ, убедили двух пенсионерок поджечь здания военкомата и поликлиники.

В последнее время по России прокатилась волна поджогов военкоматов и релейных шкафов на железных дорогах. Зачастую предыстория у всех этих преступлений одинакова: позвонили неизвестные, пообещали денежное вознаграждение, возврат украденных мошенниками средств либо шантажировали безопасностью родных. По словам экспертов, за звонками обычно стоят мошенники и украинские спецслужбы.

В августе МВД зарегистрировало резкий рост количества сообщений из регионов об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики, при которой они не только пытаются похитить деньги обманутых россиян, но также вовлечь их в совершение терактов и диверсий.

Чаще всего злоумышленники начинают беседу с потенциальными жертвами с помощью стандартных приёмов, а потом просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких, требуя во избежание этого совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.