Москва, 10 ноября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Каждый пятый российский турист в 2023 году что-либо забывал в гостиницах. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса бронирования «Отелло» и медиахолдинга Rambler&Co.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Специалисты опросили десятки тысяч путешественников из России. Как оказалось, каждый пятый опрошенный забывал вещи в отелях один либо два раза, а 1% респондентов что-либо забывали в гостиницах три раза. Ещё 1% опрошенных туристов признались, что «постоянно что-то оставляют в гостиницах», уточнили исследователи.

Отмечается, что чаще всего теряют вещи в отелях мужчины (67%). Меньше вещей забывают в номере путешественники, которые проживали с коллегами. 30% респондентов, останавливающихся в комнате с партнёром либо супругом, забывают что-то в гостинице.

Каждый пятый опрошенный сообщил, что возвращался из отпуска домой, оставив в отеле обувь или предмет одежды. Отмечается, что зарядные устройства теряют 18% опрошенных, туалетные принадлежности — 11%, мобильные устройства — 7%. Без зубных щеток и паспортов уезжают домой по 4% опрошенных. Уточняется, что туристы забывают также новые сумочки и автомашины.

Как передавало ИА Регнум, директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева заявила, что Таиланд и Объединённые Арабские Эмираты лидируют по частотности обращений российских туристов за медицинской помощью за границей. За период с мая по сентябрь 2023 года наивысшая частота страховых случаев зафиксирована в Таиланде — 5,2%. То есть из каждых ста туристов пятеро из-за травм или болезней обратились за медпомощью, а потом за её оплатой к страховщику.

Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии лидируют по этому показателю из-за возникающих у туристов проблем с акклиматизацией, незнакомых вирусов и бактерий, а также рискованных средств передвижения, таких как мопеды и скутеры. Туристы зачастую не соблюдают правила безопасности и не надевают шлемы, отсюда частые травмы и даже смертельные случаи.

На втором месте ОАЭ с частотностью обращений за медпомощью на уровне 3,4%. Здесь туристы часто страдают из-за сильной жары. Далее идут страны Шенгенской зоны (около 2%), Турция (1,6%), Египет, Венесуэла и Куба.