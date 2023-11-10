Брянск, 10 ноября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Подполковник ФСБ России погиб в Брянской области, автомобиль с ним обстреляли неизвестные. Об этом сообщает 10 ноября источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Нападение на автомобиль «УАЗ-Патриот», принадлежащий погрануправлению ФСБ, произошло 9 ноября в Суземском районе на окраине села Улица.

Неизвестные открыли по машин огонь из стрелкового оружия калибра 5,45 мм. Смертельные ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения подполковник погрануправления ФСБ Сергей Ш., он скончался на месте.

Как ранее сообщил источник ИА Регнум, российских военнослужащих обстреляли утром 10 ноября в приграничном Волоконском районе Белгородской области. Автоматный огонь по ним открыли со стороны Украины. В результате двое военнослужащих получили ранения. Разрушений нет.