Киев, 10 ноября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского конфликт на Украине сравнили с забегом на 100 метров, который близится к завершению. Об этом заявил глава офиса Андрей Ермак в интервью телеканалу «1+1».

Официальное интернет-представительство главы режима Киева

«Военные действия могут закончиться внезапно. Но когда всё закончится, никто не скажет. Много факторов, которые влияют на это. Если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 метров будут самыми тяжелыми», — сказал Ермак.

Чиновник в интервью также добавил, что коррупции среди высшего руководства Украины не существует, а заявления о том, что Украина самое коррумпированное государство, являются «российским нарративом».

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинскую армию ждёт серьёзное поражение на фронте. По его словам, это естественный финал деятельности главы киевского режима. Он отметил, что положение дел на передовой для ВСУ очень тяжёлое, тогда как уже были брошены последние военные ресурсы, которые не смогут противостоять России. По его мнению, начался полный крах фронта и режима.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин рассказал о беспрецедентной коррупции на Украине и открыл детали своих переговоров с руководством этой страны в прошлые годы. Глава государства заявил, что в Киеве ставка на всё: даже на голоса в Верховном и Конституционном судах.

Президент также подчеркнул, что коррупцию на Украине практически узаконили. Поэтому, по словам Путина, Запад не сможет с ней бороться, даже заменив конкретных политиков.