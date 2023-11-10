Москва, 10 ноября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Рэпер Baby Melo (Гога Меладзе) подвергся нападению двоих неизвестных в центре Москвы. Его облили зелёнкой и обрызгали из перцового баллончика, сообщает 10 ноября РЕН ТВ.

Кадр из видео

Инцидент произошёл накануне вечером в районе метро «Кузнецкий мост», 15-летний музыкант обратился в полицию.

«Двое неизвестных подошли к нему, облили его зелёнкой и распылили перцовый баллончик, после чего скрылись в неизвестном направлении», — рассказал источник издания.

Злоумышленников разыскивают.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вокалист шансон-группы «БумеR» Игорь Кулинич получил побои от соседки, которая обвиняла его в проведении шумных вечеринок и даже «оргий». Потасовке предшествовал давний конфликт между женщиной и семьёй музыканта. Кулинич снял побои и обратился в полицию.