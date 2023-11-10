Красногорск, 10 ноября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. В Московской области 9 ноября обнаружили упавший беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Как стало известно, жители деревни Ивашево обнаружили на территории фермы «Красный остров» БПЛА самолётного типа размером около одного метра. Рядом с беспилотником был парашют. Осмотр показал, что видеокамерой дрон оборудован не был. взрывных устройств также не нашли.

По предварительными данным, обнаруженный БПЛА российского производства и используется вооружёнными силами РФ для тестирования средств радиолокационного подавления.

10 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что над регионом средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотник. Он отметил, что место происшествия было оцеплено. Ситуация находится под контролем, пострадавших нет, уточнил Клычков.