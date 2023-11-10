Москва, 10 ноября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. План контрнаступления ВСУ, разработанный экспертами НАТО, предполагал, что украинские военные отрежут Крым от России и создадут сухопутный коридор до Азовского моря, однако ни того, ни другого добиться не удалось, а значит теперь Киеву придётся уйти в оборону. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 ноября заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее издание Le Figaro, пообщавшееся со штурмовками ВСУ, выяснило, что российская армия сорвала план украинских военных: нанести основной удар в Херсонской области и потом перекрыть России доступ в Крым.

Леонков подчеркнул, что само планирование контрнаступления было достаточно серьёзным. И со стороны НАТО в его разработке принимали все штабы и разыгрывались различные направление. Причём ключевыми считались Херсонское и Запорожское.

«Первое для того, чтобы выйти на Крым, а второе для того, чтобы создать сухопутный коридор до Азовского моря, выйти на Мелитополь или на Бердянск, — рассказал военный эксперт. — И под это были созданы отдельные подразделения, ударные группы. Было задействовано два армейских корпуса, один из которых — резервный».

Первому корпусу предстояло прорвать линию боевого соприкосновения, а в этот прорыв должны были войти части второго корпуса.

Однако, как подчеркнул Леонков, российская сторона предполагала такое развитие событий и выстроила эшелонированную систему обороны, которая показала себя соответствующим образом. Плюс разведка и огневое воздействие.

«Мы дали противнику возможность сосредоточить войска, дабы создать у него иллюзию, что мы ничего не знаем», — объяснил Леонков.

Впрочем, теперь командование НАТО уже не торопится ставить перед ВСУ такие амбициозные задачи, как отсечение Крыма от России. Леонков напомнил, что ещё около полутора месяцев назад в планах ВСУ фигурировал город Токмак, но сейчас даже и этого нет.

«Западные эксперты говорят, что Украине пора перейти к обороне. Тем более что у Киева есть проблемы с мобилизационными резервами, которые он практически исчерпал, — сказал Леонков. — Поэтому едва ли перед ВСУ поставят задачу нового масштабного наступления. Для этого нет ни техники, ни средств, ни завоевания превосходства в воздухе. Уже уничтожено более 500 самолётов, более 300 вертолётов. Фактически мы разбили воздушную армию. И с комплексами ПВО у Украины плоховато».

Кроме того, могут сказаться противоречия между руководителем киевского режима Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Если первый обещает наступать, то второй констатирует, что кампания провалилась, причём с большими потерями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам украинских штурмовиков, российская армия 6 июня 2023 года также смогла сорвать планы ВСУ переправиться через Днепр, так как сумела вывести войска с левого берега Херсонской области и перебросить их к месту переправы.

Тем временем Зеленский заверяет общественность, что у Киева есть некий план, предполагающий захват конкретных городов. Реализовать этот план Украина надеется ещё в 2023 году. Кроме того, есть планы и на 2024 год. Неудачи ВСУ Зеленский объясняет тем, что Украина не получила от Запада необходимого количества оружия.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после провала контрнаступления Зеленскому только и остаётся повышать градус красноречия, убеждая доноров киевского режима в том, что у ВСУ будут успехи.