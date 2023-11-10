Москва, 10 ноября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Осуждённые, участвующие в спецоперации, искупают свою вину кровью, заявил 10 ноября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представитель Кремля отметил, что для помилования существует известная процедура, один из вариантов которой — принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня, вплоть до федерального, после чего документы направляются президенту. Есть и второй путь, добавил он.

«Они — осуждённые, в том числе и по тяжким статьям, — искупают кровью своё преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», — подчеркнул представитель Кремля.

Поводом для комментария послужили публикации в СМИ о помиловании Владислава Канюса. Он был осуждён за убийство студентки, 23-летней Веры Пехтелевой, в Кузбассе в 2020 году.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в июне подписал закон, дающий возможность осуждённым проходить военную службу по контракту. Согласно новой норме, призванные по мобилизации или в военное время, а также заключившие контракт с вооружёнными силами осуждённые граждане получают возможность досрочного освобождения.