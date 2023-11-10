Москва, 10 ноября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» впервые с 1994 года представит тяжёлый транспортный самолёт — Ил-76МД-90А (Э) на международной выставке Dubai Airshow-2023. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Вадим Савицкий/ТАСС

«В этом году на мероприятии мы представим сразу ряд новинок, одна из которых будет действительно масштабной. Речь о тяжёлом транспортном самолёте Ил-76МД-90А (Э), к которому, безусловно, будет приковано внимание посетителей», — сказал первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков.

Он отметил, что впервые за почти 30 лет самолёт такого класса демонстрируется за рубежом.

Выставка пройдёт с 13 по 17 ноября. В российскую экспозицию войдёт около 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения.

Как сообщало ИА Регнум, российская госкомпания «Рособоронэкспорт» впервые представит на выставке Dubai Airshow-2023 новейшее вооружение для истребителей 5-го поколения, включая крылатую ракету Х-69. Также на выставке представят боевой вертолёт Ка-52 с линейкой авиационных средств поражения, которая доказала свою эффективность в противодействии современной бронетехнике в реальных боевых условиях.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с ИА Регнум рассказал, что Россия действительно смогла обогнать и превзойти страны НАТО в определённых сферах военного производства. В период 1990-х годов прошлого столетия производство противовоздушных и противоракетных оборудований на территории Российской Федерации ослабло. И только во втором десятилетии этого века ситуация начала стремительно меняться не в пользу Запада.