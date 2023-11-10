Москва, 10 ноября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Россия ведёт диалог со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, предпринимаются попытки, чтобы начать процесс эвакуации российских граждан из сектора Газа, заявил 10 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

MOHAMMED SABER/ЕРА/ТАСС

«Ведётся диалог со всеми сторонами, предпринимаются попытки, чтобы начать процесс эвакуации», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Москва надеется, что этот процесс удастся начать, сделать почин, дождаться, пока все граждане России покинут Газу, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее информационный портал Rafah Online сообщил, что в список пограничного перехода попали первые 85 граждан России, проживающие в секторе Газа. Россияне покинут территорию анклава через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в пятницу, 10 ноября.

Сегодня, 10 ноября, два спецборта прибыли в Каир для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа, в ближайшее время в Каир прибудет третье воздушное судно.

В МИД РФ заявили, что в списках на эвакуацию из сектора Газа, который подготовила Россия, очень много детей. Речь идёт ориентировочно о 300 несовершеннолетних российских гражданах.