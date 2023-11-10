Истра, Московская область, 21 октября, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Американский актёр и режиссёр Роберт Де Ниро выразил соболезнования основателю группы «Парк Горького» Стасу Намину в связи с гибелью его сына. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра Стаса Намина.

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«Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына. Артём Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда», — рассказал источник агентства.

В пресс-службе также отметили, что слова соболезнования прислали и другие известные зарубежные деятели киноиндустрии, в том числе кинорежиссёр-документалист Джим Браун, получивший четыре премии «Эмми».

Как передавало ИА Регнум, сына и тёщу Стаса Намина жестоко убили вечером 18 октября. Их тела с множеством колото-резанных ран обнаружили в коттедже в деревне Крюково Истринского района.

Позднее пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в убийстве брата и бабушки, отправили в СИЗО по решению Истринского городского суда Московской области. Под стражей задержанный будет находиться два месяца (до 18 декабря).