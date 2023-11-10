Москва, 10 ноября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина запланировано выступление на Петербургском культурном форуме, точная дата участия станет известна позже, заявил 10 ноября на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Евгений Биятов/РИА Новости Владимир Путин

«Мы сообщим, в какой день. Выступление президента планируется, но в какой день точно мы вам дополнительно сообщим», — сказал представитель Кремля.

IX Санкт-Петербургский Международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября 2023 года. Это уникальная платформа для открытого обмена мнениями. В форуме примут участие представители культурного сообщества, руководители ведущих культурных организаций из разных стран, эксперты, представители бизнеса и государственных органов.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году форум спустя два года вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса прошёл в новом формате и был посвящён гуманитарной проблематике.