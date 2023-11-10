Москва, 10 ноября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. «Газпром нефть» признана лучшей компанией в нефтяной отрасли согласно результатам рейтинга российских работодателей 2023 года, составленного РБК. Эксперты оценили 166 крупнейших корпораций и предприятий: исследовались отзывы сотрудников, условия труда, социальная активность бизнеса и деловая репутация. «Газпром нефть» вошла в топ работодателей страны наряду с лидерами IT-индустрии и финансового сектора.

Пресс-служба «Газпром нефти» Эксперты оценили 166 крупнейших корпораций и предприятий

При составлении рейтинга применялись международные методики оценки брендов работодателей. Эксперты провели анализ кадровой политики компаний за три года. Они учли число новых вакансий и отсутствие сокращений персонала, подсчитали количество выпускников вузов, получивших работу после стажировки. Также авторы рейтинга взяли в расчет инвестиции организаций в научные исследования и получение патентов на изобретения. Важным показателям для итоговых результатов рейтинга работодателей стала социальная политика компаний.

Напомним, в начале года «Газпром нефть» была признана лучшим работодателем своей отрасли по итогам голосования соискателей на сервисе HeadHunter. Также российские студенты назвали «Газпром нефть» самым популярным работодателем для начала карьеры в нефтяной отрасли.