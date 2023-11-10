Симферополь, 10 ноября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Украина в ночь на 10 ноября в очередной раз попыталась нанести удар по Крыму. Минобороны России сообщало, что сразу два беспилотника самолётного типа были уничтожены над регионом.

Christian Charisius/Global Look Press

По данным источника ИА Регнум, ВСУ намеревались атаковать нефтебазу в Феодосии. Дроны были сбиты российскими военными сбиты примерно в 03:20 мск из стрелкового оружия.

Первый БПЛА сдетонировал в воздухе. Его обломки упали в поле на расстоянии около 400 метров от нефтебазы. Второй беспилотник при падении повредил металлическую конструкцию здания электроподстанции управления пожарной системы возле базы. В результате отключилось электропитание трёх резервуаров.

С территории нефтебазы эвакуировали почти 30 человек. Никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма. попытку ракетной атаки ВСУ предприняли около 17:40 мск.