Подольск, Московская область, 10 ноября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Мост через реку Пахра обрушился в Московской области неподалёку от Подольска. Об этом сообщили 10 ноября местные власти.

Кадр из видео

ЧП случилось в деревне Кутьино на дороге, ведущей в Дубровицы. Движение на участке временно закрыли.

В момент обрушения по мосту проезжал автомобиль, он рухнул вниз вместе с частью моста. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Погибших нет.

Обрушение моста в Подольске

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