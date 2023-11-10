Якутск, 10 ноября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В Якутске появится Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий трёхсторонний меморандум о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и ректор Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова Анатолий Николаев.

Искусственный интеллект

«Появление Лаборатории искусственного интеллекта в Якутске — ещё один шаг на пути масштабной цифровизации страны. AI-трансформация сегодня происходит по всей России, и Сбер выступает одним из драйверов этого процесса, который помогает развивать экономику и улучшать качество жизни людей», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Уверен, её работа поможет решить насущные вопросы региона в сфере здравоохранения и безопасности, а также найти ответы на климатические вызовы», — отметил он.

Лаборатория будет решать широкий круг задач в сфере климатических изменений, здравоохранения, безопасности и социально-гуманитарных технологий. Кроме того, она будет тесно взаимодействовать с научными институтами и технологическими компаниями региона для популяризации ИИ и цифровых технологий. «Создание лаборатории искусственного интеллекта имеет прикладные цели. С помощью исследований в рамках проекта будут решаться вопросы, требующие обработки больших объемов данных», — заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он добавил, что некоторые проекты будут касаться наблюдения за состоянием вечной мерзлоты для ее сохранения. Кроме того, будут проекты в сфере охраны здоровья якутян, в медицине, дальнейшей цифровизации экономики, что напрямую связано с активным использованием искусственного интеллекта. «Уверен, что лаборатория станет эффективным инструментом для этого процесса и с помощью наших партнеров по проекту мы достигнем значительных успехов в этой сфере», — подчеркнул он.

Идея создать лабораторию возникла на дизайн-сессии по искусственному интеллекту, которую Сбер провёл для правительства Республики Саха (Якутия) в июне 2023 года. Лаборатория станет частью сети центров ИИ, занятых продвижением и развитием технологий ИИ. Сегодня при поддержке Сбера и его партнеров уже открыты такие центры во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Томске.

В проектные команды войдут исследователи-разработчики, а также специалисты региональных органов власти и представители реального сектора экономики, которые будут формулировать прикладные задачи. «Это позволит внедрить технологии искусственного интеллекта в определенных отраслях экономики и региональных органах власти Якутии с перспективой масштабирования в другие регионы РФ. Создание лаборатории — важный шаг в решении задачи опережающего развития республики», — добавил ректор СВФУ Анатолий Николаев.

По итогам 2022 года Якутия стала лидером по объёмам экспорта ИТ-услуг на Дальнем Востоке и вошла в десятку лучших субъектов РФ по цифровой зрелости. В республике действует единая инновационная экосистема, в которую входят правительство региона, технопарк «Якутия», ИТ-парк «Якутск», венчурная компания «Якутия», Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова и другие организации.