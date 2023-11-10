Херсон, 10 ноября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. ВСУ минувшей ночью нанесли по Скадовску в Херсонской области ракетный удар, предварительно, из HIMARS, сообщил 10 ноября губернатор региона Владимир Сальдо.

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«Ночью враг совершил террористический обстрел гражданской инфраструктуры в Скадовске, по предварительным данным, «Хаймерсами», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, три ракеты сбила система ПВО, одна попала в пустующий дом в районе частной застройки. В результате никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, утром 9 ноября ВСУ произвели ракетный обстрел города Скадовска в Херсонской области. Одну ракету сбила система противовоздушной обороны, другая ракета попала в частный сектор, в результате были повреждены несколько домов.

По данным регионального управления МЧС РФ, в результате обстрела, по предварительным данным, погибли пять человек, ещё десять человек были госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу.