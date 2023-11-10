Москва, 10 ноября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Специалисты Научно-производственного объединения «Сплав» имени А. Н. Ганичева разработали авиаракету нового поколения, совместив свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов. Об этом сообщили представители корпорации «Ростехнологии» во время вручения премии имени Николая Макаровца.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«В номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» победителем признан авторский коллектив Научно-производственного объединения «Сплав» имени А. Н. Ганичева», представивший разработку 80-мм неуправляемой авиационной ракеты нового поколения», — передаёт слова представителя агентство ТАСС.

По словам представителей госкорпорации, авторы разработки смогли создать ракету, обеспечивающую поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах, заложив в работу авиаракеты свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов.

«Ростех» также отметил, что новая ракета превосходит по своим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги.

Ранее стало известно, что «Рособоронэкспорт» впервые представит на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 новейшее вооружение для истребителей 5-го поколения, включая крылатую ракету Х-69. Также на выставке покажут боевой вертолёт Ка-52 с линейкой авиационных средств поражения, которая доказала свою эффективность в противодействии современной бронетехнике в реальных боевых условиях.

Как передавало ИА Регнум, ВС России начали применять в зоне спецоперации модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» разработки «Ростеха». Специалисты госкорпорации пояснили, что улучшенная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» повышенной точности успешно себя показала — при соблюдении условий применения поражает цель. При этом в холдинге не раскрыли все свойства новой версии боеприпаса из соображений безопасности.