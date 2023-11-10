Канберра, 10 ноября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Австралийский скотовод сумел спастись от напавшего на него крокодила, так как укусил его в ответ. Об этом сообщает ABC News.

Camilo Freedman/Global Look Press

Крокодил напал на 60-летнего Колина Деверо в октябре, когда тот чинил заборы у реки Финнисс на Северной территории Австралии. Хищник прятался в старице реки и вцепился мужчине в ногу, когда тот подошёл к водоёму.

Трёхметровый крокодил утащил фермера под воду. Тот пытался отбиться от него свободной ногой, но действовать так было неудобно. Освободиться Деверо удалось, укусив крокодила за веко.

«Но я случайно зацепился зубами за его веко. Оно было довольно толстым, как будто держалось за кожу. Я дёрнул за него, и он отпустил меня», — рассказал скотовод.

Мужчина бросился к своей машине. Крокодил последовал за ним, но потом остановился.

Нога Деверо была серьёзно повреждена. Чтобы остановить кровь, он наложил жгут из полотенца и верёвки. Вскоре брат помог ему добраться до больницы.

Деверо провёл в больнице около месяца. Медикам пришлось много дней промывать его рану, так как вода в старом русле была очень грязной, а также выполнить операцию по пересадке кожи.

Скотовод сообщил, что нападение крокодила заставило его задуматься о смене деятельности. Он уточнил, что того хищника «устранили», и он больше никому не причинит вреда.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Коста-Рике в результате нападения крокодила погиб футболист любительского клуба «Депортиво Рио Каньяс» Хесус Альберто Лопес Ортис. Полицейские застрелили рептилию, чтобы спасти тело 29-летнего футболиста. У спортсмена остались двое детей.