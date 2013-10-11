Вашингтон, 10 ноября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Письма с неизвестным веществом были отправлены представителям местных избирательных комиссий как минимум в четырёх штатах США. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источник.

Aimee Dilger/Global Look Press

По её данным, подозрительные письма были отправлены представителям местных избирательных комиссий по меньшей мере в четырёх штатах, в том числе два случая были зафиксированы в штате Вашингтон. В письмах, как утверждается, находился белый порошок, который содержал наркотическое вещество.

Уточняется, что подобные письма были отравлены представителям избиркомов штатов Орегон, Калифорния и Джорджия, в избирательных комиссиях не сообщали о пострадавших в результате получения подозрительных писем.

Отмечается, что письма изучают специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) и Почтовая служба США.

Как передавало ИА Регнум, ранее посольство Финляндии в Москве получило три конверта с неизвестным веществом. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в диппредставительстве Финляндии в Москве открыли только первый конверт с неизвестным веществом, а остальные оставили запечатанными. Содержимое писем будет исследовано, посольство уведомят о результатах анализа, отметила представитель МИД. Все три конверта были переданы диппредставительством российским правоохранительным органам.

Обвинивший бывшего главу Белого дома Дональда Трампа окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг получил 12 апреля письмо с белым порошком. По данным СМИ, в конверте с белым порошком было «угрожающее письмо».