Тула, 10 ноября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Власти Тульской области в 2024 году намерены запретить иностранным гражданам работать в заведениях общепита и общественном транспорте. Об этом говорится в проекте указа главы региона, опубликованном на сайте правительства области.

Sergey Petrov/Global Look Press

В документе говорится, что на 2024 год запрет будет установлен на привлечение граждан иностранных государств к работе пассажирского транспорта в городском и пригородном сообщении, в розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями, а также в заведениях общественного питания.

Ранее в МВД России сообщили о депортации из страны около 15 тыс. нелегальных мигрантов в ходе операции «Нелегал-2023». Операция проходила в два этапа: с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября. В ней принимали участие российские силовики вместе с коллегами из стран — членов ОДКБ. Во время операции было возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел, связанных с оборотом оружия, наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщало ИА Регнум, нелегальным мигрантам в России могут запретить регистрировать браки, автомобили, какую-либо собственность, открывать счёт в банке. С таким законопроектом выступило МВД. После обсуждения в ближайшее время его направят в Госдуму. Об этом рассказала начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Она пояснила, что предлагаемый законопроект поможет перекрыть канал по переводу денег из России незаконным мигрантам.