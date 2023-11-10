Москва, 10 ноября, 2023, 11:44 — ИА Регнум. На чемпионате мира по самбо отменены обязательные рукопожатия украинцев с российскими и белорусскими спортсменами по инициативе украинской стороны. Об этом 10 ноября сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Украинская федерация самбо вышла с этой инициативой. Несколько лет они не выступали на наших соревнованиях по своим причинам, в этот раз они приняли решение участвовать. Но у них была одна просьба, не зависящая от их федерации», — приводит слова Елисеева ТАСС.

Он добавил, что на Украине на правительственном уровне принято решение, что руки они не пожимают россиянам и белорусам.

По его словам, украинские спортсмены готовы участвовать, но просят возможности исполнять требования правительства.

Ранее стало известно, что Международная федерация самбо (FIAS) разрешила отказываться от рукопожатий до и после поединков украинцев в поединках с россиянами и белорусами.

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября в Ереване.

Как сообщало ИА Регнум, украинская саблистка Ольга Харлан после поединка с российской спортсменкой Ольгой Смирновой преградила той путь шпагой. Россиянка хотела подойти и пожать руку украинке. Харлан направила саблю в сторону Смирновой и ушла со спортивной площадки. Поединок закончился победой Харлан со счётом 15:7. Однако по правилам Международной федерации фехтования поединок считается законченным, если спортсмены отсалютовали друг другу и пожали руки.

Игроки украинского футбольного клуба «Хит» отказались пожать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов по мини-футболу. Украинские футболисты во время рукопожатия перед матчем проигнорировали Соколова. Его товарищи по команде, увидев это, также отказались пожимать руки соперникам.

Украинский гроссмейстер Юрий Кузубов нарушил запрет Федерации шахмат страны и перед началом партии и после её завершения пожал руку российскому шахматисту Владиславу Артемьеву.