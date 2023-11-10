Москва, 10 ноября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла РФ в Пакистане, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Исламской Республике Пакистан», — говорится в указе.

Также глава государства подписал указ о назначении Альберта Хорева послом РФ в Пакистане.

Кае сообщало ИА Регнум, 16 мая Путин назначил бывшего постоянного представителя России при Совете Европы Ивана Солтановского новым послом в Ватикане.