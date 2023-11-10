Будапешт, 10 ноября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Венгрия не пойдёт на одновременное рассмотрение вопросов выплаты Будапешту денег из фондов Евросоюза и приёма Украины в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире венгерского радио Kossuth.

Lev Radin/Global Look Press Виктор Орбан

«Я хотел бы чётко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в ЕС — это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать», — сказал венгерский лидер.

По словам Орбана, вопросы по финансированию Украины, выплатам Венгрии денег из фондов ЕС и предоставлению Киеву членства в союзе необходимо рассматривать отдельно. Политик также отметил, что Евросоюз должен вернуть Венгрии более трёх миллиардов евро, которые Брюссель не передаёт Будапешту «по разным причинам».

Ранее венгерский премьер заявил, что план Европы по дальнейшему финансированию Украины оказался провальным. По мнению Орбана, в Брюсселе считают, что Киев может выйти из конфликта победителем, а Запад сможет сменить российское руководство. При этом, по словам премьера, есть план «Б», который заключается в поддержании мира, и Венгрия поддерживает его. Орбан призвал построить структуру, приемлемую и для Украины, и для России.

Как сообщало ИА Регнум, в июле правительство Венгрии выставило Украине ультиматум по поставкам оружия. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Будапешт ранее воздерживался при голосовании о поставках, но пока венгерский банк OTP находится в списке «международных спонсоров войны», будет голосовать против. Он подчеркнул, что Венгрия по-прежнему требует от Киева убрать банк из перечня, и, пока этого не произойдёт, согласия на выплаты членам Евросоюза для поставок оружия ВСУ она не даст. Орбан также заявлял, что США могли бы немедленно прекратить украинский конфликт, однако просто не хотят этого.