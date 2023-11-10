Москва, 10 ноября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про избавление от демонов шопинга, девочку в постамате и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Минога в сыром виде

Центральный федеральный округ

В столичном районе Хорошево-Мневники трое мужчин поспорили, что можно открыть наручники зубочисткой. Один приковал себя и полтора часа пытался снять оковы. Не получилось. Тогда второй приятель — внимание! — тоже решил попробовать, хотя его предупреждали, что ключей нет. Он тоже не смог освободиться. В пять утра мужчины позвонили спасателям. С помощью кусачек и болгарки бедолаг освободили, рассказывает «Москва 2023».

Житель Подмосковья придумал занятную бизнес-идею: он предлагает психологическую помощь людям, зависимым от сетевых покупок. «Новости Замкадья» пишет, что спасением шопоголиков мужчина решил заняться, когда понял, что супруга тратит половину доходов на не самые нужные покупки. Если обычная помощь не поможет, мужчина собирается приглашать батюшку и проводить обряд изгнания «маркет-демона».

Нет такого транспортного средства, которое не угоняли злоумышленники. По словам «Белгородчины», на днях в Белгороде пенсионер угнал не автомобиль или самокат, а детскую коляску, оставленную без ребенка возле кофейни. Коляска стоила 50 тысяч рублей. Угонщика уже задержали. За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Северо-Западный федеральный округ

На окраине Петербурга, во дворе одного из домов в Купчино в небольшой луже поселилась минога. «Самый главный вопрос — как она там оказалась? Но скорее всего, мы этого никогда не узнаем», — удивляется FlashPiter. Известно лишь, что неравнодушный местный житель спас рыбу.

В Северодвинске Архангельской области прохожие заметили ребенка, висящего на балконе. Они позвонили спасателям, которые по прибытии выяснили, что на балконе висит полноразмерная кукла ребенка. Полиция проводит проверку, сообщает «Дед Помор». Шутникам грозит штраф.

Приволжский федеральный округ

Археологи Ярославля ломают голову, как на территории края в Средние века оказалась древнеегипетская бусина. Изготовили ее более трех тысяч лет назад, передает «Ярослав Мудрый». Бусину размером в два сантиметра уже изучили физики, подтвердив, что фарфор по составу близок к египетскому. Ждем статей и книг про путешествия бусины из страны фараонов в Углич.

Чак Норрис заставил пермскую службу доставки сменить название, рассказала «Кама с утра». Представители актера заявили права на бренд и запретили курьерской службе «Чак Норрис» использовать его имя, под которым они работали десять лет. Теперь фирму будут звать «Итоито».

В Нижегородской области охотник принял двух кладоискателей за диверсантов. Он заметил их с металлоискателем на обочине, стрельнул для острастки в воздух и потребовал отдать ему «приспособление». Получив металлоискатель, охотник уехал, а любители кладов отправились в полицию. Сейчас в участке думают, как быть с охотником: заводить дело или благодарить за бдительность, передает «Как в Волгу глядели».

Забавная история пришла из Башкирии. В парке «Янган-Тау» давно пытаются заселить карпами пруд минерального источника. Каждый год туда запускают мальков, но они бесследно исчезают. В парке думали, что рыбу воруют или она погибает. Причина оказалась другой. В пруд спустились водолазы и нашли огромную пещеру, где карпы и расположились с комфортом. «Видишь суслика? А он все-таки есть», — шутит «Башкирский домовой».

Южный федеральный округ

В Каменске-Шахтинском — дикое происшествие. Женщина купила пачку сигарет в магазине. Ей выдали сдачу монетами, которые покупательнице не понравились: они не блестели. Новеньких блестящих монет в кассе не нашлось, и реакция на отказ получилась у покупательницы неожиданно бурной, рассказывает RostovGazeta. Она побила продавщицу мешком угля.

Северо-Кавказский федеральный округ

На Ставрополье появилась ферма по выращиванию пищевых сверчков. «Ставрополь» пишет, что продукцией фермы уже интересуются диабетики и пекари: мука из сверчков не поднимает уровень сахара в крови.

Небо над Северном Кавказом удивило жителей многих республик: на днях здесь наблюдали северное сияние. По мнению «Стрел Казбека», Северный Кавказ стал настолько многообразен и велик, что теперь необязательно ехать на север и мерзнуть ради северного сияния — можно просто купить тур по регионам СКФО.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге в отделении Сбербанка девочка заперлась в ячейке постамата. E1 узнал, как было дело. В Сбербанк пришла женщина с ребенком, открыла постамат, забрала посылку и стала ее распаковывать, а тем временем девочка забралась в ячейку. Дверца за ней захлопнулась, и ребенок остался внутри в полной темноте. Собственными силами банковские работники открыть ячейку не смогли, спустя 15 минут ребенка вытащили наружу спасатели.

«Вот ведь беда у соседей приключилась», — рассказывает «Пермский глобус». В Екатеринбурге борются с «членолепием». Горожане устроили настоящий флешмоб и лепят из снега гигантские пенисы. Другие, уже недовольные жители уже создали петицию с требованием прекратить безобразие. Проблема разрослась настолько, что городские власти хотят привлечь к ее решению полицию.

В Челябинской области нашли два села, где говорят на калужском диалекте. Оказалось, еще в екатерининские времена помещик привез на Урал крестьян из Калужской губернии и, несмотря на два с половиной столетия, у жителей сохранилась певучая речь и диалекты. «Вот что такое плохая транспортная доступность: 227 лет не ассимилироваться с местным населением из-за отсутствия дорог», — отмечает «Страновед».

Сибирский федеральный округ

В Кузбассе завелся пивной фокусник. Он приходит в магазин разливного пива, просит две бутылки, кладет в рюкзак и пытается расплатиться. Оплата не проходит, и мужчина отдает такие же бутылки, но уже с водой. Фокус быстро разгадали, и в магазине остановили ловкача. Заявление в полицию пока не написали, знает Mash Siberia.

Министерству природы Новосибирской области пришлось решать «проблему бобров». Бобриная семья чуть не отрезала от большой земли село в Искитимском районе, перекрыв речку плотиной. Из-за подъема воды уже утонул экскаватор, повреждена опора ЛЭП, и нарушено электроснабжение, рассказывает «Зона 54».

Дальневосточный федеральный округ

С Камчатки пришла другая зоологическая новость. На якоре в бухте стояло громадное судно — газоперегрузочный терминал «Коряк-1». Неожиданно на нем заметили дикую рысь. Кошка спокойно гуляла по палубе и распугивала персонал. Закончилось для всех благополучно: специалисты организовали отлов рыси, усыпили, а затем выпустили в лес, сообщает «Камчатка №1».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 17 ноября.