Анкара, 10 ноября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена по прибытию в Тель-Авив об иудейском происхождении стало самой большой ошибкой на фоне ситуации в секторе Газа. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Sina Schuldt/Global Look Press Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Весь мир протестует против США, поскольку Соединённые Штаты стали поддерживать бойню, устроенную Израилем в секторе Газа, отметил турецкий лидер.

«Блинкен совершил самую большую ошибку в самом начале. «Я приехал сюда (в Тель-Авив), будучи иудеем» — в ответ на это вы получаете 1,5 млн человек на митинге в Стамбуле», — заявил Эрдоган.

Как передавало ИА Регнум, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Блинкен заявил, что США всегда будут поддерживать и защищать Израиль. Он добавил, что Вашингтон приветствует создание в Израиле чрезвычайного правительства, которое показало «единство и решимость израильского общества».

Газета New York Post сообщила, что Блинкен удалил сообщение с призывом о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС со своей страницы в социальной сети. По мнению авторов материала, причиной удаления данного сообщения стала «бурная реакция» в социальных сетях. Газета написала, что критики обвинили Блинкена в том, что ещё слишком рано говорить о прекращении огня после массовых убийств израильтян.