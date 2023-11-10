Геническ, Херсонская область, 10 ноября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. На херсонском направлении Вооружённые силы России за сутки уничтожили свыше 40 военнослужащих украинской армии и склад ВСУ, в котором размещалось более 10 автомобилей. Об этом сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

Александр Река/ТАСС

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены ангар с ВВТ (вооружением и военной техникой — прим. ред.) одного из подразделений ВСУ, 11 единиц автомобильной техники выведены из строя, потери ВСУ в живой силе: 10 убитых и 14 раненых; место скопления живой силы противника в районе населённого пункта Приднепровское, потери ВСУ в живой силе: 14 убитых; скопление живой силы противника в районе населённого пункта Крынки, потери ВСУ в живой силе: 18 убитых», — приводит его слова ТАСС.

Также представитель служб рассказал об уничтожении гаубицы Д-30 и троих военных.

Как передавало ИА Регнум, ранее миномётчики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили технику и живую силу ВСУ под Красным Лиманом.

До этого расчёт миномёта «Василёк» добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» уничтожил колонну из пяти автомобилей ВСУ под Соледаром. Также были поражены четыре склада с боекомплектом и взводный опорный пункт противника.

В ночь на 10 ноября средства ПВО в Крыму перехватили два беспилотника, один БПЛА уничтожили под Тулой.