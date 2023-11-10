Донецк, 10 ноября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Число военнослужащих ВСУ под Донецком уменьшилось в 3–4 раза из-за их бегства, сообщил 10 ноября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Kay Nietfeld/Global Look Press

По его словам, в последнее время ВСУ оставляют на позициях первой линии обороны под Донецком «очень маленькое количество бойцов, символическое».

«Втрое, а местами и в четверо меньше положенного. Три-четыре человека просто не способны в текущих условиях удержать оборону», — сказал он ТАСС.

В большинстве таких случаев сокращение находящихся на позициях сил ВСУ связано с бегством солдат с линии фронта, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что для ВСУ наступила тяжелейшая ситуация — армия испытывает серьёзные проблемы с нехваткой людей, а украинцы больше не хотят идти воевать.

Бывший дипломат США Чес Фриман заявил, что у ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на серьёзные разногласия внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.