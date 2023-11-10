В ДНР сообщили о массовом бегстве солдат ВСУ из-под Донецка
Гагин: число военных ВСУ под Донецком сократилось в 3–4 раза из-за бегства
Донецк, 10 ноября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Число военнослужащих ВСУ под Донецком уменьшилось в 3–4 раза из-за их бегства, сообщил 10 ноября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
По его словам, в последнее время ВСУ оставляют на позициях первой линии обороны под Донецком «очень маленькое количество бойцов, символическое».
«Втрое, а местами и в четверо меньше положенного. Три-четыре человека просто не способны в текущих условиях удержать оборону», — сказал он ТАСС.
В большинстве таких случаев сокращение находящихся на позициях сил ВСУ связано с бегством солдат с линии фронта, заключил он.
Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что для ВСУ наступила тяжелейшая ситуация — армия испытывает серьёзные проблемы с нехваткой людей, а украинцы больше не хотят идти воевать.
Бывший дипломат США Чес Фриман заявил, что у ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на серьёзные разногласия внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.